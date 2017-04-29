Edirne'den Kısa Kısa

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CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bircan, mesajında, 1 Mayıs'ın emekçinin günü olduğunu belirtti. Tüm emekçilerin bayramını kutlayan Bircan, "1 Mayıs emeğin katledildiği gündür. 1 Mayıs 1977'de 34 emekçi Taksim'de katledilmiştir. Olay hala karanlıktır ve sorumluları ortaya çıkarılmamıştır. 1 Mayıs 1977 ülkemiz tarihindeki aydınlatılmamış olaylar dosyasında olduğu gibi durmaktadır. Bu nedenle Taksim'in işçilerin kalbinde ayrı bir yeri vardır. Bunun için 1 Mayıs kutlamalarının kalbi Taksim Meydanı ve buranın adı da orada yitirdiklerimiz anısına 1 Mayıs Meydanı olmalıdır." ifadelerini kullandı.
-Edirne Belediye Başkanı Gürkan
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürkan, mesajında, tüm emekçilerin barış, emek ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
1 Mayıs'ın emeğin ve alın terinin günü olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:
"Bu dünyadaki en kutsal hazinedir alın teri. Alın teriyle kazanılan bir lokma ekmektir, emek. Barış, emek ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs, bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde emek sahibi olan işçilerin haklarını arama günüdür. Ülkesinin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar emeğini alın teriyle birleştiren işçilerimizdir. Tüm işçi, memur, emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz. Bugünün hepimiz için bir bayram havası içerisinde huzur ve güvenle geçmesini diliyor; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye için, Edirne için, işçiye, alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla; üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğe ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz."
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da mesajında, hayatını alın teri ve emeğiyle kazanan tüm emekçilerin bayramını kutladı.
Gegeoğlu, emeğin önemi, kutsallığı ve ne denli yüce bir değer olduğu anlaşıldıkça daha paylaşımcı, daha onurlu, ezen ile ezilenin olmadığı, adalet, barış, demokrasi kültürünün egemen olduğu daha güzel bir dünyaya ulaşılacağını kaydetti.