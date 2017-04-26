Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce parkmetre uygulaması yapılan bazı noktalarda yol çizgisi yenileme çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, araçların park edildiği yerleri sarı çizgi ile yeniden belirleyen ekiplerin Kıyık Caddesi'nde çalışma yaptığı belirtildi.



Kervansaray otel arkasında bulunan alanlarda ve 25 Kasım Stadyumu Mevkisi'nde de parkmetre çizgilerinin yenileneceği kaydedildi.



-Değişim ve onarım çalışması ertelendi



Edirne Belediyesi'nce, içme suyu terfi hattında yapılacak değişim ve onarım çalışmasının ertelendiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 itibariyle Paşaçayırı içme suyu terfi merkezi ile Buçuktepe içme suyu terfi merkezi arasında bulunan içme suyu terfi hattında yapılacak değişim ve onarım çalışmalarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi: "Paşaçayırı ile Buçuktepe İçme Suyu Terfi Merkezi arasındaki içme suyu terfi hattındaki 400 milimetre çapındaki pik boruda yapılacak değişim ve onarım çalışmaları için sabah 07.00'de hattın suyu kesilmiş ve hattın içindeki suyun boşalması beklenirken belediyemize gelen ihbarda Süloğlu-Edirne İçme Suyu Ana İshale Hattı'nda arıza olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Bu sebeple Paşaçayırı Mevkisi'nde bugün yapılması planlanan değişim ve onarım çalışmaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süloğlu-Edirne İçme Suyu Hattı'ndaki arıza giderme çalışmalarına ekiplerimiz hemen başlamış tahmini saat 18.00'de çalışmanın bitmesi beklenmekte ve saat 22.00'de de Şehir Merkezi'ne su verilmesi öngörülmektedir."



-Edirne'deki basketbol grup şampiyonası sona erdi



U-13 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası'nın sona erdiği bildirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan'da Mimar Sinan Spor Salonunda başlayan şampiyona bugün sona erdi.



A-Grubu Sakarya Gelişim Basketbol Kulübü, Çanakkale Türk Telekom SK, Eskişehir Gelişim SK, Tekirdağ TREDAŞ SK, Kocaeli Gölcük Belediye SK, B-Grubu Kütahya Basketbol Kulübü, Edirne DSİ Spor Kulübü, Kırklareli Trend GSK, Düzce Belediye GSK'den 9 takım mücadele etti. Bölge Şampiyonasında bir üst gruba çıkacak olan takımlar ileri ki bir tarihte düzenlenecek olan Türkiye Basketbol yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.



Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar düzenlenen ödül töreninde madalyaları takdim edildi.



Şampiyonada birinci Tekirdağ TREDAŞ SK, ikinci Edirne DSİ Spor Kulübü ve üçüncü de Eskişehir Gelişim SK oldu.