Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol, kaldırım, yeşil alan ve parklarda yabancı otlarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.



Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla bitkilerin büyüme dönemlerinin başladığına işaret edilerek, yabancı otların yol açtığı olumsuzlukların önlenmesi için ilaçlama çalışması yapıldığı belirtildi.



Yabancı otlara mücadelede ilaçlamanın, hızlı ve pratik uygulama kolaylığıyla tercih edilen bir yöntem olduğu dile getirilen açıklamada, "İlaçların etkisini gösterebilmesi için hava sıcaklığının 8 dereceden az 25 dereceden fazla olmaması gerekir. Bu sebeple nisan, mayıs ayları ilaçlama yapılabilecek en uygun zamanlardır. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarının devam edecektir." ifadelerine yer verildi.



Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a mektup



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören Efe Şantay, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a mektup yazdı.



Kaleiçi Semti'nde oturan Efe, mahallelerinde bulunan çocuk parkının onarılmasını istedi.



Şentay, mektubunda "Ben Efe Şantay. Sizden bir ricam var. Ben Kaleiçi'nde oturuyorum ve aşağıdaki parkın oyuncakları kırık. Onların tamir edilmesini tarafınızdan rica ediyorum. 23 Nisan, bugün. Benim bu isteğimi yerine getirirseniz çok mutlu olacağım. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi.



Sosyal medyada mektubu gören Başkan Gürkan da Twitter hesabından "Elbette Efe'nin isteğini yerine getiririz." diyerek sö konusu çocuk parkının en kısa zamanda onarım çalışmalarının başlayacağını bildirdi.