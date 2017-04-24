Edirne'den Kısa Kısa
Bahçeşehir İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gösteri sundu.
Bahçeşehir İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gösteri sundu.
Okulun çok amaçlı salonunda 3. sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından hazırlanan gösteride öğrenciler sahne aldı.
Programda, dans, koro ve oratoryo gösterileri sunuldu.
-Dereceye girenler belli oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli branşlarda düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular belli oldu.
Bayram nedeniyle badminton, tenis, masa tenisi branşlarında karşılaşmalar gerçekleştirildi.
Müsabakalar sonunda sonuçlar şöyle oluştu:
Tek bayanlar badminton: 1. Ayça Yoldaş, 2. Eylül Şenyurt, 3. Öznur Kalkan,
Tek erkekler badminton: 1. Deniz Kurt, 2. Arda Arınık, 3. Tunç İlk
9 yaş kızlar tenis: 1.Deniz Akgün, 2.Rüya Eylül Yetim, 3.Deniz Çalışkan,
9 yaş erkekler: 1.Umut Duvan, 2.Arda Şimşek, 3.Doruk Pala,
10 yaş kızlar: 1. Melis Mudrişler, 2. Seden Avcı, 3. Elif Ilgın Tarhan,
10 yaş erkekler 1. Farukcan Şenkal, 2. Süleyman Süzme
12 yaş kızlar 1. grup: 1. Nida Mehmetoğlu, 2.Zeynep Can, 3. Irmak Aktuğ,
12 yaş kızlar 2. grup: 1. Zeynep Vatan, 2. Nil Ökten, 3. Selin Avcı,
Masa tenisi minik erkekler: 1. Fırat Öztürk, 2. Umut Türker, 3. Batuhan Akın,
Yıldız erkekler: Çağrı KUŞOĞLU, 2. Murat Öztürk, 3. Yusuf Kaya,
Genç erkekler: 1. İsmail İnce, 2. Nadir İnce, 3. Ömer Birden