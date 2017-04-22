Edirne'den Kısa Kısa

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ocak, mesajında, Türkiye'nin hedeflerine gençlerin dinamizmi ile yükseleceğini belirtti.



Gençlere ve çocuklara sonuna kadar güvendiklerini aktaran Ocak, şunları kaydetti:



"23 Nisan aynı zamanda dünya çocukları arasında huzur, sevgi, dostluk bağlarının gelişmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunma gayesini de taşımaktadır. İnanıyorum ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz sunulan bu büyük imkanları en iyi şekilde değerlendirerek büyük başarılara imza atacaklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk milletinin geleceği, bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır' sözüyle çocuklarımıza olan güvenini ortaya koymuş ve ayrıca, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle de milletimize olan güvenini çok net bir şekilde ifade etmiştir."



Edirne'de belediyenin çalışmaları



Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ana arterler ve refüjlerde bulunan bitkilerin ıslah çalışmalarına devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kış aylarının sona ermesiyle olumsuz hava şartlarından zarar gören bitkileri ıslah çalışmalarıyla kent merkezini güzelleştirmeye devam ediyor.



Ekipler, kent merkezinde ana arter hatları üzerinde bulunan refüjlerde sert geçen kış şartları, soğuk, tuz, hastalık ve bunun gibi nedenlerle kuruyan bitkileri ve bunların arasında kontrolsüz olarak çıkan yabancı otları çıkartarak, toprak ıslahı ile berberis, açelya, ateş dikeni, cotanaster türü çalı bitkilerinin dikimi yaptı.