Edirne'den Kısa Kısa
Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Uzunköprü Safvet Buzcu İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Çağan Ceyhan'a devretti.
Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Uzunköprü Safvet Buzcu İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Çağan Ceyhan'a devretti.
Başkanlık makamına oturan Ceyhan, oyun parklarının zeminlerine plastik koruma konulması talebinde bulunarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat verdi.
Başkan İşbilen de günün anısına Ceyhan'a kitap hediye etti.
AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe'ye ziyaret
İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Abdullah Bülbül, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'yi ziyaret etti.
İl Başkanı Akmeşe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, cemiyete yaptığı çalışmalarda başarılar diledi.
Bülbül de, Akmeşe'ye teşekkür ederek başarılar diledi.
Ziyarette Bülbül'e, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencilerine bıraktı.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında Lalapaşa Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret etti.
Kaymakam Öztürk, tüm çocukların bayramını kutladığını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğumuzu geleceğin kaymakamlarına, doktorlarına, öğretmenlerine bıraktık. Çocuklar bizim geleceğimiz." dedi.