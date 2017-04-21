Edirne'den Kısa Kısa
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Eski Cami'nin sebiline turist danışma bürosu açtı.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Eski Cami'nin sebiline turist danışma bürosu açtı.
Büronun açılışına Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve davetliler katıldı.
Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Edirne'deki kamu kurum ve kuruluşlarının hepsinin turizmin gelişmesi için ciddi bir çaba içerisinde olduğunu söyledi.
Alt yapı ihtiyaçlarının da giderilmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, "Turizm danışma bürosu olarak bir yerimiz vardı ancak. Merkezi anlamda da böyle bir yere de ihtiyacımız vardı. Burayı da vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz." dedi.
Turizmde alt yapı ve insan kalitesini en iyi şekilde verileceğini aktaran Vali Özdemir, insan kalitesinin artmasıyla turizmden çok daha pay alınacağını da sözlerine ekledi.
Öğrenciler başkan koltuğunda
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, başkanlık koltuğunu Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokul öğrencisi Kaan Atik'e devretti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Danış, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu Müdürü Salih Şenol, Öğretmen Mustafa Gürler ile 7. sınıf öğrencileri Kaan Atik, Hayat Kurtoğlu, Arzum Korkut, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.
Gürkan, koltuğunu ortaokul öğrencisi Kaan Atik'e devretti.
Koltuğa oturan Atik, "Özgür Çocuklar Parkı" gibi oyun parklarının arttırılmasını ve okullarında oyun oynamak için yeni alanlar oluşturulmasını istedi.
Şehit polis çocukları için kermes
Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Edirne Şubesi tarafından derneğe gelir oluşturması için kermes düzenlendi.
Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın eşi Özlem Çoral Erdoğan'ın himayesinde Polis Parkı'nda düzenlenen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kermeste dernek üyesi polis eşlerinin hazırladıkları yiyeceklerin yanı sıra çeşitli giyecek ve küçük elektronik aletlerde satışa sunuldu. Edirneli esnaflarda kermese destek verdi.
Kermeste elde edilen gelirin şehit polis çocuklarına ve emniyet mensubu ailelerin üniversitede eğitim gören çocuklarına burs olarak verileceği bildirildi.
Kermes yarında açık olacak.
Basket maçına davet
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımının, Bursa Nilüfer Belediyesi ile oynayacağı maça tüm Edirnelileri davet etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oynanacak mücadelenin çok önemli olduğuna değinen Gürkan, "23 Nisan Pazar Günü, 7'den 70'e tüm Edirne'nin kalbi, takımı için atacak, Edirnespor, sizlerden gelen destekle bu sezon şampiyon olacak" dedi.