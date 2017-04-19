Edirne'den Kısa Kısa

Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçeye bağlı Vaysal köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Öztürk, köy sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.



Öztürk, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.





Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Geçmiş'e ziyaret



Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Saffet Üresin, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş'i ziyaret etti.





Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Geçmiş, mevkidaşı Üresin'e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.





Üresin de Geçmiş'e teşekkür ederek koordineli çalışmalarının devam edeceğini belirtti.





Kaymakam Cankatar'dan esnaf ziyareti



Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar, Süloğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.





Kaymakam Cankatar, ziyarette esnaflarla sohbet ederek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.





Esnaf ve çalışanların istek ve şikayetlerini dinleyen Cankatar, üretimin ve istihdamın artması için esnafın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.