Edirne'den Kısa Kısa

Adrianapoli Motor Kulübü üyeleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Fahrettin Soydan'ı ziyaret etti.



Soydan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, kulübün düzenlediği organizasyonlarda desteklerini sürdüreceklerini belirtti.



Kulüp üyeleri ziyaretin anısına Soydan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.



-Uzunköprü'de belediye çalışmaları



Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçeye bağlı köylere yolcu bekleme durakları koyduklarını bildirdi.





İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için yolcu bekleme durağı desteğinde bulunduklarını belirtti.





Uzunköprü Belediyesinin sorumluluk alanı dışındaki köylere çeşitli destekler verdiklerini dile getiren İşbilen, şunları kaydetti:



"Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imal edilen 49 adet durağın 40 tanesi 2017 yılı içerisinde monte edildi. Önümüzdeki hafta da kalan 9 adet yolcu bekleme durağı köylerimize monte edilecektir. İmkanlarımız ölçüsünde köylerimize çeşitli destekler veriyoruz. Çünkü bizim için Uzunköprü sadece merkezden oluşmuyor. İlçe merkezi ve köyleriyle bir bütünüz. Ancak birlikte dayanışmayla Uzunköprü'yü daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."



-Halk oylamasına doğru



CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, halk oylaması çalışmalarını Havsa ilçesinde sürdürdü.



Gaytancıoğlu, Fatih Caddesi'ndeki hayır standını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Gaytancıoğlu, broşür de dağıttı. Gaytancıoğlu, demokratik ve laik bir Türkiye için çocukların ve ülkenin geleceği için hayır denmesi gerektiğini savundu.



Gaytancıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin ve partililerle esnafı da ziyaret etti.