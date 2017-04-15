Edirne'den Kısa Kısa

Memur-Sen Edirne İl Başkanı Erdinç Dalgıç ve Büro Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Mehmet Sait Ercan, SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale'yi ziyaret etti.





Lale, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dalgıç ve Ercan'a faaliyetlerinde başarılar diledi.





Dalgıç ve Ercan da yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Lale'yi tebrik etti.





Halk oylamasına doğru



Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, 16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylamasında oy kullanmaya kendi imkanlarıyla gidemeyecek vatandaşlara gerekli imkanı sağlayacaklarını bildirdi.





Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların oy kullanmaları için gerekli kolaylıkları sağlayacaklarını kaydetti.



Yardım talep eden vatandaşların belediyeye başvurmaları gerektiğini hatırlatan Tekin, "16 Nisan 2017 günü gerçekleşecek olan halk oylamasında oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı, hasta veya kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyecek olan vatandaşlarımıza gerekli imkanlar sağlanacaktır. Bunun için ALO 153 veya 0 284 336 15 76 numaralı telefonların aranması yeterlidir." ifadelerini kullandı.