Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü'de, ressam Sema Maşıklı'nın eserlerinden oluşan "İyi nedir? Kötü nedir" isimli resim sergisi açıldı.





Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sema Maşıklı'nın tablolarından oluşan resim sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.



Sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve çok sayıda davetli katıldı.



Sergi, 17 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.



Meriç'te asfalt yenileme çalışması



Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, bozulan asfalt yolların yenilenmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi.



Yörük, yaptığı yazılı açıklamada, mevsimsel koşullardan dolayı hasar gören ve eskiyen asfalt yolların yenilenmesi için eski asfaltların yenilendiğini kaydetti.



Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yörük, "İlçemiz Ahmet Tosun Caddesi'ndeki asfaltın yenilenecek olması nedeniyle asfalt küreme makinesi ile eski asfaltın küreme işi yapıldı. Caddenin asfalt dökümü için hazır hale gelmesinin ardından yol asfalt ile kaplandı. Her şey güzel ve şirin ilçemiz için." ifadelerini kullandı.