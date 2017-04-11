Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, sanayi esnafıyla buluştu.



Sezen ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kerem Arda, eski ve yeni sanayi sitelerinde esnafı ziyaret etti.



Ziyaretlerde Sezen, esnafa anayasa değişikliklerini anlatarak, halk oylamasında "evet" oyu için destek istedi.



Muhtardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür



Keşan'a bağlı Gökçetepe köyü muhtarı Abdullah Kemik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhtarlarla ilgili verdiği müjdeler için teşekkür etti.



Kemik, muhtarların artık hak ettiği değeri görmeye başladığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Muhtar maaşlarının arttırılması ve sigorta primlerinin ödenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlar artık hak ettiği değeri görmüştür. Bundan sonra iş muhtarlara kalmıştır. Görevden kaçmamak lazım. Artık muhtarlar vatandaş ile resmi dairler arasındaki köprü görevini en iyi şekilde yapmalıdır."



Kemik, tüm köylere korucusu verilmesi talebinde de bulundu.