Edirne'den Kısa Kısa

Keşan ilçesindeki kahvehane ve çay ocakları denetlendi.



Keşan Beledyiesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kahvehane ve çay ocaklarında hijyen ve belge kontrolü yaptı.



Belgeleri eksik olan iş yerleri uyarılırken, denetimlerin devam edileceği kaydedildi.



-Yelken ve Su Sporları Kongresi yapılacak



Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kongresi'nin 17 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün başkanı Andaç Gedik, olağan genel kongreye tüm üyelerin davetli olduğunu belirtti.



17 Şubat'ta yeterli sayı toplanamazsa kongrenin 24 Şubat'ta gerçekleşeceğini aktaran Gedik, yelken ve su sporlarının gelişmesine katkı sağlayan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.



-Akmeşe'den esnaf ziyareti



AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.



Akmeşe, ziyarette esnafların istek ve sıkıntılarını dinledi ve her zaman esnafın yanında yer aldıklarını belirtti.



Ziyarette, AK Parti Edirne İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.