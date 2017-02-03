Edirne'den Kısa Kısa

Keşan ilçesindeki muhtarlar özellikle kış aylarında yoğun şekilde devam eden hava kirliliğine çözüm bulunmasını istedi.



Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek, İspat Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Özkul ve Büyük Cami Mahallesi Muhtarı İlhami Coşkun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



İşlek, yaptığı açıklamada, havası en kirli ilçenin Keşan seçildiğini söyledi. Önlem olarak ithal kömür tedbiri alındığını belirten İşlek, "Bu hava kirliliği, bizi ve çevredeki insanları son derece kötü şekilde etkiliyor. Apartmanlarda ithal kömür kullanılmasıyla ilgili zorunluluk ve bu anlamda denetimlerin sıklaştırıldığı söylenmişti. Ancak yine sokağa çıkılacak hava yok. Özellikle kaloriferlerin yanma saatlerinde, kalorifer ateşçilerinin sıkı şekilde denetlenmesini istiyoruz." diye konuştu.



-Edirne İl Genel Meclis Başkanı Geçmiş'e ziyaret



MHP Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş'i ziyaret etti.



Geçmiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özkan'a siyasi çalışmalarında başarılar diledi.

Özkan da İl Genel Meclisi'nin önemli görevler yaptığını belirterek çalışmalarından dolayı meclisi tebrik etti.