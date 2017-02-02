Edirne'den Kısa Kısa

Edirne İl Genel Meclis üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.



Ziyarette yer alan, il genel meclis üyeleri Abdülaziz Çıkıkçı, Mehmet Ali Yetim, Erdinç Can, Secaattin Uyur, Mehmet Uzun ve Adnan Vural, Özcan'a görevinde başarılar diledi.





Özcan da belediyenin yeni binası ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.



-Özcan, TRAKYAKENT toplantısına katıldı



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT Yönetim Kurulu'nun ocak ayı toplanıtısına katıldı.



Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ'da düzenlenen toplantı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.



2017'de yapılacak çalışmalarının ele alındığı toplantıda şubat ayı günü birlik eğitim programı, Şarköy Belediyesinin eğitim çalışması talebi ve Malkara Belediyesinin proje ortaklığı talebi görüşülerek karara bağlandı.



Türkiye Belediyeler Birliğinden gelen ortak eğitim talebi ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenecek olan Antalya Fuarı ve Sempozyum programı da toplantıda değerlendirildi.