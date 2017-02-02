Edirne'den Kısa Kısa

Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürü Aydın Akyürek, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.



Akyürek, TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'nu ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.



Tabakoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Akyürek'e üniversite ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Akyürek de Tabakoğlu'na görevinde başarılar diledi.



İpsala'da av komisyon toplantısı



İpsala Av Komisyonu 2017-2018 dönemi toplantısını yaptı.



İpsala Kaymakamı Ali Uysal başkanlığında, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, avlanma limitleri ve avlanma süreleri ile ilgili kararlar alındı.



İl Genel Meclisi üyelerinden Uysal'ı ziyaret



Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, İpsala Kaymakamı Ali Uysal'ı ziyaret etti.



İl Genel Meclisi'nin İpsala üyeleri, Kaymakam Uysal'a görevinde başarılar diledi.



Uysal da İpsala'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, meclis üyelerine ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.