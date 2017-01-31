Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Sarayiçi'ndeki tavuk ormanından ağaç kesimine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, ormanın sürdürebilirliği kapsamında 10 yıllık amenajman planı ile gerekli bakım çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.



Bu plan dışında aralama, kesim ve budama çalışmalarına izin verilmediğini aktaran Gürkan, "Yetkimiz ve kontrolümüz dahilinde tavuk ormanında herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemektedir. Sarayiçi Tavuk Ormanı'nda kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından 5 kavak ağacının kesildiğini tespit ettik. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.



Fahiş ücret alan taksi sürücülerine ceza uygulandı



Edirne'de vatandaştan taksimetre gidiş-geliş ücretlerinden daha yüksek para aldığı tespit edilen 2 taksi sürücüsüne Edirne Belediye encümen kararıyla para cezası verildiği bildirildi.



Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye encümeni, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirdi.



Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin 18/19 maddesine aykırı olarak Şükrüpaşa Mahallesi gölet mevkisi ile D-100 Karayolu mevkisinde taksimetre gidiş-geliş ücretinden yüksek para alan iki taksi sürücüsüne belediye encümeninin kararları ile 457'şer lira para cezası verilmesine karar verdi.



Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret



Balkan Boşnak Türkleri Derneği Kurucu Başkanı Sosyal Psikolog Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimci Dr. Ufuk Süslü, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.



Süslü, ziyarette, Rumeli-Balkan kültürüne ve değerlerine sahip çıktığı için Gürkan'a teşekkür etti.



Gürkan'ın Rumeli ve Balkan kültürü ve değerlerinin kentte yaşatılması için büyük emek verdiğini dile getiren Süslü, "Hiç kuşkusuz ki bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çok büyük rol oynuyorsunuz. Kültürümüze, tarihimize ve değerlerimize sahip çıktığınız için tüm Rumeli ve Balkan halkları adına minnetlerimi sunuyorum." diye konuştu.



Gürkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balkan kökenli bir ailenin çocuğu olduğunu aktaran Gürkan, "Edirne birçok medeniyetin kucaklaştığı hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın kenti. Kültürümüzde Balkan ve Rumeli etkisi çok büyük. Edirneliler olarak, değerlerimize sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ise en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır." dedi.



Konuşmaların ardından Süslü, Srebrenitsa Şehitleri Soykırım Anıtı minyatürünü Gürkan'a takdim etti.