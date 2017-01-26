Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Dünya Gümrük Günü kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük yetkilileri 2011'de Tunceli'de gerçekleşen saldırıda eşiyle birlikte şehit olan Cem Kerman'ın ailesini ziyaret etti.



Müdürlük yetkilileri ve şehidin ailesi, şehit Cem Kerman'ın mezarı başında dua okudu.



-Vergi ödül ve tescil töreni ertelendi



Keşan ilçesinde düzenlenmesi planlanan vergi ödül ve tescil töreni ileri bir tarihe ertelendi.



Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun annesinin ani rahatsızlığı nedeniyle programın ertelendiği belirtildi.



Keşan ve İpsala oda, borsaları işbirliğinde 28 Ocak Cumartesi gerçekleştirilmesi planlanan Vergi Ödül ve Tescil Töreni'nin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Oda ve borsa yetkilileri konu ile ilgili ortak yaptıkları açıklamada, Hisarcıklıoğlu cumartesi günü tören için Keşan'a gelerek ekonomiye değer katan Keşan, İpsala ve Enez'deki iş adamlarımıza vergi ve tescil ödüllerini vereceğini fakat annesinin ani rahatsızlığı nedeniyle cumartesi günkü programı iptal ederek başka bir tarihe ertelediklerini dile getirdiler."



Açıklamada, programın yapılacağı tarihe ilişkin basına bilgi verileceği belirtildi.