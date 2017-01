Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'de beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki hastanın organları bağışlandı.



Alınan bilgiye göre, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alınan 70 yaşındaki E.G'nin beyin ölümü gerçekleşmesiyle oğlu M.G ve kızı S.B.C. tarafından organları bağışlanarak, organ bekleyen hastalara yaşam umudu oldu.



Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Muhsin Kişioğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her yıl organ bekleyen kişi sayısı arttığını belirtti.



Her yıl 6 bin kişinin organ bağışı beklerken hayatını kaybettiğini ifade eden Kişioğlu, şunları kaydetti:



"Organ yetmezliğinin en etkin tedavi şekli organ naklidir. Organ naklinde en önemli kaynaklardan birisi kadavradan organ bağışıdır. 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir. Organ bağışı yapmak isteyen kişiler İl Sağlık Müdürlüğüne, hastanelere, organ nakli yapan merkezlere ve bakanlığımızca kurulan e-nabız sistemine başvuru yaparak organlarını bağışlayabilirler. Başarılı bir nakilden sonra gerçekleşen organ bağışı hayattır, cana can katmaktır. Organ bağışı konusunda duyarsız kalmayalım. Unutmayın ki; bağışlanan her organ, geleceğe bırakılmış bir mirastır." sözlerine yer vererek herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etmiştir."



-CHP'den suç duyurusu



CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski MHP İl Başkanı Zakir Topdur hakkında suç duyurusunda bulundu.



Pekcanlı ve CHP Edirne İl Başkan Yardımcısı Engin Yağcılar, adliyeye gelerek, eski MHP İl Başkanı Topdur hakkında, yerel bir gazetedeki köşe yazısında CHP'ye yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla suç duyurusu dilekçesi verdi.



-Evlilik üzerine seminer



Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Erken Yaşta Evlilikler" konulu eğitim seminerleri Cumhuriyet İlkokulu'nda devam etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, psikolojik danışman ve sosyolog Esra Selvi ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Taşkın tarafından verilen seminerde, "Çocukları koruma yöntemleri, aile içi ilişkiler, anne-baba rolü ve erken yaşta evliliklerin önüne geçilebilmesi" konularında eğitim verdi.



Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokullarda düzenli aralıklarla veli, öğretmen ve öğrencilere erken yaşta evlilikler ve öğrenci başarısı ve ergenlik dönemi sorunları gibi pek çok konuda eğitimler verilmeye devam edileceğini bildirdi.



-EFOD'a bir ödül daha



Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyeleri Erkan Kızılakşam ve Osman Berker Gümüş'ün fotoğrafları, Çorlu'da sergilenecek.



Çorlu Belediyesi'nin düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışmasına katılan Kızıakşam ve Gümüş'ün fotoğrafları, yapılan değerlendirme sonucunda sergilenmeye layık görüldü.