Edirne'deki Trafik Kazası

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Hazal Çiçek toprağa verildi.



Babası Bayram Çiçek'in (44) yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobilin, Keşan'a bağlı Yerlisu köyü yakınlarında, yol kenarında park halinde bulunan 42 EBE 72 plakalı tıra, arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çiçek için, Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camisinde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Hazal Çiçek'in Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne öğrenim gören arkadaşları, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, eski Gelibolu Belediye Başkanı Cihat Bingöl ile öğretmenler ve Çiçek ailesinin yakınları katıldı.



Çiçek'in cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.