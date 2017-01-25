Edirne'deki Gezi Parkı Davasında Karar Çıktı

Edirne'de Gezi Parkı olayları sırasında AK Parti İl Başkanlığı binasına girerek çevreye zarar veren 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan İ.K, S.G, G.D, Y. E, F.Ş.K ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

TAMAMI HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanıklar savunmalarında üstlerine atılan suçları kabul etmedi. Sanık avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme 28 sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanıkların hapis cezaları 5 yıl suç işlememeleri şartıyla ertelendi.

MALA ZARAR VERMEKTEN PARA CEZASI

Mahkemesi sanıklara ayrıca "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "kamu malına zarar vermek ve siyasi partinin kullanımında olan bina ve eşyaya zarar vermek" suçlarından ise 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen adli para cezası verdi. Bazı sanıkların para cezaları da 5 yıl süreyle suç işlememeleri şartıyla ertelendi.

Gezi Parkı olayları sırasında 1 Haziran 2013'de eylemlere katılan bir grup, AK Parti Edirne İl Başkanlığına zorla girerek çevreye zarar vermişti. Daha sonra yakalanan 28 kişi hakkında, partinin yöneticileri ve polislerin şikayetiyle dava açılmıştı.