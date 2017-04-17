Edirne'deki Fetö/pdy Davası

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin iş adamları ve esnaflara yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 11'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 9. celsesinde, tutuklu yargılanan Ali Süerkan, Beytullah Baykal, Fahrettin Top, Fatih Görkem Yördem, Kenan Yakar, Murat Topçu, Osman Okuyan, Osman Sağlık, Salih Öztürk, Seçkin Kalmaz, Tarık Altıerler ile avukatları hazır bulundu.



Tutuksuz yargılanmasına rağmen başka bir suçtan dün tutuklanan İbrahim Arslan da duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.



Tutuklu sanık Osman Sağlık, savunmasında, FETÖ ile bir ilişkisinin olmadığını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının uygun olmadığını savunan Sağlık, "Nefes darlığı çekiyorum. KOAH hastasıyım, raporumu da verdim. Cezaevi şartlarında zorlanıyorum. Bakıma muhtaç, 80 yaşında bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanık Fatih Görkem Yördem ise tutuklu bulunduğu 7 ayda, ailesinin çok zor durumda kaldığını anlattı. Örgütün nihai amacını asla bilmediğini ifade eden Yördem, "İki kızım var, kızlarımın bana ihtiyacı var. Ailece mağdur olduk. Bilerek örgüte katılmadım, kızımı okula kaydettirme ile ilgili bağlantım oldu, gerçekleri anladıktan sonra eşimi ve kendimi bu yapıdan kurtarmaya çalıştım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sanık Tarık Altıerler ise Banka Asya'ya 2013 yılından sonra para yatırmadığını, aksine paralarını çektiğini ileri sürdü.



Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunup tahliyelerini isterken, sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediklerini iddia etti.



Sanık avukatları ayrıca, müvekkillerinin cezaevinde bulunduğu süre içinde, banka hesaplarındaki tedbir nedeniyle ailelerinin çok zor durumda kaldığını söyleyerek, bu tedbirin kaldırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, sanıkların taşınmazları üzerinde konulan tedbirin devamını, taşınmazlar dışındaki mal varlıkları üzerindeki tedbirin ise kaldırılmasını kararlaştırdı.



Heyet, emniyetten gelecek raporların beklenmesi ve bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.