Edirne'deki Fetö Davasında Fethullah Gülen'in İadesi İstendi

Edirne'de FETÖ/PDY işadamı ve eğitimcilere yönelik soruşturması kapsamında 18'i tutuklu aralarında ABD'de bulunan örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in bulunduğu 18'i tutuklu 40 sanığın yargılanmasına Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda geniş güvenlik önlemleri altında tutuklu sanıklar, İsmail Özkan, Halil İbrahim Karadeniz, Aydın Tümbel, Erhan Bozne, Nidaim Kıraç, Selman Yıldırım, Önder Aydın, Nuri Eken, Ertuğrul Türker, Ahmet Arvasi, Enes Selim Bölükoğlu, Erdoğan Duman, Tamer Vardar, Yakup Torunç ve Kazım Yavuz, jandarma eşliğinde elleri kelepçeli duruşma salonuna getirildi. Salonda ayrıca Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde başka dosyadan tutuklu bulanan Bülent Cihangir ile Hasan Odabaşı, SEGBİS ile bağlandı.



Mahkeme BaşkanıTayyip Özdurmaz, sanık avukatlarının savunmaları ardından tutuklu sanıklardan haklarındaki suçlamalarla ilgili son savunmalarını istedi. Sanıklar FETÖ/ PDY terör örgütü ile hiçbir bağlantısının olmadığını savunarak mahkemeden beraatlarını talep ettiler.



Hakim Tayyip Özdurmaz, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıkların yakalama emirlerinin devamına, infazlarının beklenmesine, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Mehmet Büyükgezici, Ömer Sezgin hakkında çıkarılan iade ve kırmızı bülten cevaplarının beklenmesine, sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı kullanıp kullanmadığına ilişkin rapor, dijital verilerle ilgili inceleme sonucu ile ele geçirilen telefonları İMEİ numaralarına göre 'By Lock' kullanımının tespit edildiği tarihten itibaren bu telefon numaralarının kimlerle görüşme yaptığının tespiti için BTK'ya yazı yazılarak HTS raporlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



