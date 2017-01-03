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Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu'na giden Hasan Kemal idaresindeki 34 HZ 3661 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza ve yoldaki buzlanma nedeniyle biri tır 8 araç da birbirine çarptı.

Kazada yaralanan 59 LL 373 plakalı otomobil sürücüsü Metin Baştürk, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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