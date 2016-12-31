Edirne'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 10 Yaralı

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkiliği olduğu Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Tekirdağ'ın Malkara ilçesine giden İsmail Bolcan yönetimindeki 22 PG 261 plakalı minibüs, ilçe çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada yaralanan Enver Savaş, Hilmi Doğan, İlhami Bulut, Beyan Zehra Cindoruk, Salih Akkuş, Remzi Şen, Feyzullah Çetin, Sinem Ceylan, Recep Çolak ve İzzet Aksım, ambulanslarla götürüldükleri Keşan Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.