Edirne'deki Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

Edirne'deki yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Geceden itibaren etkili olan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi kent merkezinde 20 metreye kadar inerken sürücüler de trafikte zorlandı.

SELİMİYE'NİN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kentin dört bir yanından görünen Selimiye Camisi'nin sis altında görüntüsü dikkat çekti.

Hafta boyu devam edeceği belirtilen sisin, bugün için öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.