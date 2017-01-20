Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Keşan ilçesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 781 gram bonzai maddesi ile 594 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.



Araçta bulunan N.C. S.F. ve M.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.