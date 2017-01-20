Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 594 adet exctasy hap ve 781 gram bonzai ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs ekiplerce gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan KOM Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, N.C. S.F.ve M.D. isimli şahısların kullandıkları araç ile Keşan ilçesine gittikleri ve araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı



Polis ekiplerince, Keşan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 781,39 gram uyuşturucu maddelerden sentetik kannobionid ( bonzai) maddesi ve toplam 594 adet exctasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili N.C. S.F.ve M.D. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındığı ve konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarımız halkın huzur ve güvenliği sağlamak, geleceğimizin teminatı olan gençlerin zehirlenmesini önlemek için kararlılıkla ve artarak devam edecektir" denildi. - EDİRNE