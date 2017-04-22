Edirne'de Uçurtma Şenliği

EDİRNE'de 23 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Göletli Park'ta düzenlediği şenliğe Vali Günay Özdemir de katıldı. Şenliğe katılanlara 500 uçurtma dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmalardan almak isteyen aileler ve minik çocuklar, adeta birbirleriyle yarıştı. Çocuklar, aileleriyle birlikte uçurtmaları uçurup gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar, uçurtma uçururken rüzgar çıkınca zor anlar yaşadı. Şenlikte, Balkan ülkelerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için Edirne'ye gelen çocuklar da ulusal kıyafetleriyle gösteriler sundu. - Edirne