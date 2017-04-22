Edirne'de uçurtma şenliği



EDİRNE'de 23 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şenlik Göletli Park'ta Vali Günay Özdemir'in de katılamıyla yapılırken, katılımcılara 500 uçurtma dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmalardan bitmeden almak için aileler ile çocuklar yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Uçurtmaları alan aileler çocuklarıyla birlikte uçurtmaları uçurup gönüllerince eğlendi. Alanda bulunan bazı çocuklar anne ve babalarıyla uçurtmaları uçururken rüzgar nedeniyle güçlük yaşadıkları görüldü.



Şenlik Balkan ülkelerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için Edirne'ye gelen çocukların ulusal kıyafetleri ile sundukları gösterileriyle devam etti.