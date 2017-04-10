Edirne'de Trafik Kazası

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, araçta maddi hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Kutlay Kayan'ın kullandığı 22 AB 174 plakalı otomobil, Talatpaşa Asfaltı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.



Sürücü, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Ağır hasar gören araç çekiciyle kaldırılırken, sağlık ekipleri tedbir olarak sürücüyü ambulansta bir süre müşahede altında tuttu.