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Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Mert (36) yönetimindeki 22 HU 589 plakalı midibüs, Maltepe köyü yakınlarında, Aydın Kaçar idaresindeki 31 Y 3337 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada midibüs sürücüsü Mert ile yanında yolcu olarak bulunan Ersin Esen (35) yaralandı.Yaralılar Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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