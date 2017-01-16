Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erkan Mert (36) yönetimindeki 22 HU 589 plakalı midibüs, Maltepe köyü yakınlarında, Aydın Kaçar idaresindeki 31 Y 3337 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada midibüs sürücüsü Mert ile yanında yolcu olarak bulunan Ersin Esen (35) yaralandı.Yaralılar Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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