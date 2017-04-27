Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Kale Bayırı Sokak'ta Yalçın Umurhan'ın kullandığı 22 EV 424 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 SB 5215 ile 22 FJ 461 plakalı araçlara çarptı.



Umurhan'ın aracı çarpmanın etkisiyle devrildi. Devrilen kamyonetten çıkan ve kazada hafif yaralanan Umurhan, olay yerine yakın olan Keşan Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gitti.



Devrilen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.