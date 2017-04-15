Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de kamyonun dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edirne'den Havsa ilçesi istikametine giden 34 JH 6271 plakalı kamyon, sürücüsü Alpaslan Son'un direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Sazlıdere deresine yuvarlandı.



Kazada sürücü Son, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Son, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kamyonda sıkışan Coşkun Topçi ise Edirne Belediyesi İtfaiyesi'nin uzun süren çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırıldı.