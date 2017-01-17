Edirne'de Toplulaştırmada Hedef 2023

AK Parti Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Rafet Sezen, Edirne'nin tamamında toplulaştırmanın 2023 yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.



Milletvekili Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda en önemli önceliklerinin sulama ve toplulaştırma olduğunu ifade etti.



Tarım komisyonu üyesi olarak Edirne ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini aktaran Sezen, şunları kaydetti:



"İlimizde 251 yerleşim biriminde yaklaşık 431 bin hektar arazide toplulaştırma çalışmaları yapılacak. Bunlardan 37 yerleşim biriminde 86 bin 431 hektar alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Halen 39 yerleşim biriminde 47 bin 844 hektar alanda ise çalışmalar devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde keşif bedeli yaklaşık 100 milyon lira olan Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin tamamı, Enez ilçesinde 13, Keşan ilçesinde 9, Havsa ilçesinde ise 11 olmak üzere toplam 72 yerleşim birimini kapsayan 102 bin 397 hektar alanda 4 farklı proje ihalesi yapılmıştır. Toplulaştırma ile parselleri birleştirerek, arazilerde iş gücü ve akaryakıt kayıpları azalacak, tarım arazilerinden daha iyi verim alınacak. Tarım makinelerinin daha verimli kullanılması sağlanarak, üreticilerimiz sosyo-ekonomik yönden rahatlayacaktır. Bu bağlamda toplulaştırması tamamlanan yerleşim birimlerinde yüzde 45- 65 oranında değişen parsel azalması sağlanmıştır."



Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Sezen, Uzunköprü ilçesine bağlı 16, Meriç ilçesine bağlı 23 yerleşim birimindeki çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.



Sezen, Edirne'nin tamamında toplulaştırmanın bitirilmesi için 103 yerleşim birimini kapsayan 194 bin 404 hektar alan ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak 7 farklı proje ile bakanlığa sunduklarını aktardı.



"2 bin 252 hak sahibine arazi dağıttık"



Edirne'nin çeşitli ilçelerinde topraksız veya az topraklı çiftçilere arazi dağıtımı yapıldığını belirten Sezen, "Arazi dağıtımı projesi kapsamında Edirne'nin çeşitli ilçelerinde bulunan yerleşim birimlerinde 2 bin 252 hak sahibine 66 bin 917 dekarlık arazi dağıtımı yapıldı. 6 yerleşim biriminde ise 645 kişiye 24 bin 246 dekar arazinin dağıtılması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.