Edirne'de Teog Sınavı İlk Oturumu Sona Erdi

Edirne'de TEOG sınavı ilk oturumu sona erdi



EDİRNE - Edirne'de MEB'in Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş sistemi kapsamında gerçekleştirilen ortak sınavında Türkçe, Matematik, Din kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinin oluşturduğu 1'inci Oturum sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınav 1'inci oturum ve 2'inci oturum olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor. 1'inci Oturum Türkçe, Matematik, Din kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinden oluşurken 2'inci Oturum ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerini kapsıyor. Edirne'de 1'inci oturuma merkez ve 8 ilçede 86 okulda 368 salonda 3961 öğrenci sınava katılım gösterdi.

Bugün TEOG sınavı 1'inci Oturumunun yapıldığı okullardan Edirne Atatürk Ortaokulunda sınava giren öğrenciler soruların kolay olduğunu sadece matematikte zorlandıklarını söylediler.

Çocukları ile birlikte okula gelen veliler ise çocuklarının her gün kursa gittiklerini ve bu çalışmalarında onlara yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür etti.