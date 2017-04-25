Edirne'de Su Kesintisi Uyarısı

EDİRNE (AA) – Edirne'de bazı mahallelere onarım çalışması nedeniyle 2 gün süreyle su verilemeyecek.



Edirne Belediyesinden yapılan duyuruda, Paşaçayırı İçme Suyu Terfi Merkezi ile Buçuktepe İçme Suyu Terfi Merkezi arasında bulunan içme suyu terfi hattındaki pik boruda yapılacak değişim ve onarım çalışmaları sebebiyle Nişancıpaşa, Barutluk, Yancıkçışahin, Medrese Alibey, Sarıcapaşa, Babademirtaş, Meydan, Umurbey, Sabuni ve Şükrüpaşa mahallelerine 48 saat su verilemeyeceği belirtildi.





Kesintinin yarın saat 13.00 itibarıyla uygulanacağı ifade edildi.