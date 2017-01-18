Edirne'de Spor

Edirne'de düzenlenen basketbol ve futsal müsabakaları tamamlandı.



Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenelenen Okul Sporları Basketbol Yıldız Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakalarında rakiplerini yenen Özel Bahçeşehir Ortaokulu şampiyon oldu.



Okul Sporları Futsal Yıldız Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları ise Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan maçlarda tamamlandı.



Yıldız Kızlar Futsal'da, Mimar Sinan Ortaokulu birinci, Efkan Yıldırım Ortaokulu ikinci, Karakasım Ortaokulu üçüncü olurken, Yıldız Erkek Futsal'da da Lalaşahinpaşa Ortaokulu birinci, Hacı ilbey Mensucat Ortaokulu ikinci, Gaziosmanpaşa Ortaokulu üçüncü oldu.