Edirne'de Sokak Hayvanları Unutulmadı

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Edirne'de devam eden kar yağışında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde açlık problemi yaşamamaları için mücadele eden ekipler, kentin muhtelif yerlerine yiyecek bırakmaya devam ediyor.



Ekipler, park, bahçe ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu.



Yetkililer, vatandaşların çöp konteynerlerinin kenarlarına artık yemeklerini bırakarak ve camlarının önüne kuşlar için yiyecek koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini kaydetti.