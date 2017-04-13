Edirne'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Sur Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



Av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kavgaya karışan M.G, S.D. ve K.C'yi gözaltına aldı.



Olayda kullanılan 2 av tüfeğine de el konuldu.