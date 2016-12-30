Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu (EK)



4)KEŞAN'DA DA ETKİLİ OLDU



Edirne'nin Keşan İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, belediye zabıta ekipleri kiremitleri dağılan binaların çevresindeki kaldırımları güvenlik şeridiyle yaya trafiğine kapattı.



Şiddetli rüzgar, Cennet Bahçesi mevkiinde bir halı sahanın tel örgülerini devirirken, Cennettepe mevkiinde bulunan bir restoranın ise bahçesinde bulunan kameriyeleri uçurarak kırdı. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin bazı bölümlerine yaklaşık 15.00'dan itibaren elektrik verilemiyor. TEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.