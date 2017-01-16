Edirne'de 'Siber Duyarlılık' Projesi Hayata Geçirildi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konsorsiyum koordinatörlüğünde, Edirne Lisesi ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki liselerin ortaklığında Siber Duyarlılık projesi hayata geçiriliyor.



2016-2018 yılları arasında uygulanacak Cyber-Sensibility (Siber Duyarlılık) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile öğrencilere ve velilerine sanal dünyanın riskleri hakkında gerekli bilgiler verilecek. Modern teknolojiyi güvenli bir şekilde kullanma becerisi kazanmaları hedefleniyor.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Konsorsiyum koordinatörlüğünde, Edirne Lisesi ile birlikte İspanya, Yunanistan, İtalya ve Macaristan'dan liselerin de ortak olarak yer aldığı Erasmus+ KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan ve Türk Ulusal Ajansı'dan hibe alan Cyber-Sensibility (Siber Duyarlılık) Projesi başlangıç toplantısı yapıldı.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden proje ile ilgili yapılan açıklamada, "Projemiz neticesinde öğrencilerin sanal dünyayı güvenli ve sorumlu şekilde kullanmayı öğrenmeleri ve farkındalık kazanmaları için oldukça yararlı ve eğlenceli bir doküman elde edilmiş olacaktır. Projede yer alan okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz sanal bir siber-kahraman tasarlayacaklar ve bu kahramanın sanal dünyadaki maceralarını anlatan bir çizgi roman hazırlayacaklar" denildi.



Projenin Türkiye ayağı kapsamında kentte bulunan ve çalışmalarını Edirne Lisesi'nde sürdüren proje ortakları ayrıca il milli eğitim müdürü Hüseyin Özcan'ı ziyaret etti. Özcan, ziyaretçilerle proje hakkında değerlendirmede bulunarak, projenin hayırlı olmasını diledi ve proje ortağı okulların temsilcilerine katılım belgesi takdim etti. - EDİRNE