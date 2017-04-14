Edirne'de Sağlık Yaşam İçin Farkındalık Turu Attılar

Edirne'de sağlık yaşam için farkındalık turu attılar



EDİRNE - Edirne'de Dünya Sağlık Haftası kapsamında İl Sağlık ve Halk Sağlığı müdürlüğüne bağlı 112 ambulansları, UMKE ve evde sağlık hizmetleri araçları farkındalık için Atatürk Bulvarı Caddesi'nden Saraçlar Caddesi'ne doğru konvoy halinde hareket ederek şehir içinde tur attılar.

Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı müdürlüğüne bağlı 112 ambulansları, UMKE ve evde sağlık hizmetleri araçları Dünya Sağlık Haftası'nın son gününde sağlıklı yaşama farkındalık için Atatürk Bulvarı Caddesi Olin kavşağından başlayarak şehir içinde araçlar ile konvoy yaparak tur gezisi yaptı.

"Mutlu olmanın yolu sağlıktan geçer"

Mutlu olmanın yolunun sağlıktan geçtiğini belirten Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, "Bu hafta sağlık haftası ve bugün sağlık haftasının finali yapacağız hep beraber. Günümüzde insan sağlığını etkileyen çeşitli etmenlerin artmasından dolayı özellikle sağlığımızın korunması var olan sağlığımızın idame edilmesi bizler için çok önemli. Bu konuyla ilgili farkındalık için bu uğraşları veriyoruz. Farkındalığı sadece sağlıkçıların görevi değil. Sağlıklı olmak ve koruyucu sağlık hizmetleri sağlığımızın kıymetini bilmek açısından çok önemli değerlerdir. Sağlığımızı korumalıyız. Sağlıklı olmalıyız ve sağlıklı olursak mutlu olacağımızı bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü sağlıklı olmayan insanlar isteseler dahi ne kendine, ne topluma nede ailesine yeterli düzeyde faydalı olamaz. İstese de olamaz. Dolayısıyla sağlığımızı korumalıyız. Mutlu olmanın yolu sağlıktan geçer" dedi.

"Hastalanmadan önce hastalıktan korunalım"

Hasta olmadan önce önlemek amacıyla bir çok hizmetleri olduğunu belirten Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Kanser Şube Müdürü Dr. Tülin Gürbüz, "7 ile 13 Nisan Dünya Sağlık Haftası nedeniyle birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bunların içinde öncelikli olarak koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz hastalık olmadan önce hastalığı önlemek amacıyla yapılan hizmetlerimiz var. Bunun yanında acil sağlık hizmetleriyle beraber kombine halde çalışıyoruz. Sağlık müdürlüğü bünyesinde ekibimizle birlikte öncelikli olarak toplumun sağlığını hedefliyoruz. Bireylerin sağlıkları ile toplumun sağlıklı bir hale getirebiliriz. Bugünde sağlık haftasının son günü nedeniyle hizmeti halkımıza ve vatandaşlara bir kez daha hatırlatmak amacı ile evlerine, bölgelerine, aile sağlığı merkezlerine kadar ulaşarak yerinde verdiğimiz hizmetleri eşlik eden araçlarımızı bir konvoy halinde tanıtmak istedik. Bu hizmetler arasında Acil sağlık hizmetlerinde, kanserden korunmak için erken teşhis aracı. Verem tanısını koymak için mobil verem tırı. Bunun yanında evde sağlık hastalarını birebir evlerine giderek hizmet verdiğimiz evde sağlık araçlarını ve sağlıklı yaşam aracımız ile tüm eğitimlerimizi halkımıza hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili etkinlikleri aktarmak için kullandığımız sağlıklı yaşam araçlarımız. Öncelikli olarak koruyucu sağlık hizmetleri ama bunun yanında hastalanmadan önce hastalıktan korunalım. Acil durumlarda da birlikte çalıştığımız araçlarla birlikte bugün bizle konvoya eşlik edecekler" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı müdürlüğüne bağlı 112 ambulansları, UMKE ve evde sağlık hizmetleri araçları konvoy halinde şehir turu attı.