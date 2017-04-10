Edirne'de Polis Teşkilatının 172'inci Yıldönümü Etkinlikleri

Edirne'de, Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'inci yıldönümü sebebiyle, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu töreni ve araç korteji gerçekleştirildi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'inci yıldönümü sebebiyle, kutlama törenleri gerçekleştirdi. Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "Görevi uğruna canlarını hiç çekinmeden veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Görevlerimizin en iyi şekilde yerine getirilmesinde bizlerden maddi ve manevi desteğini ve güvenini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer valimiz başta olmak üzere, adli teşkilatımıza, belediyemize, kamu kurumlarımıza, kardeş kuruluşumuz jandarma teşkilatına, basın mensuplarımıza, saygı değer Edirne halkına şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından, emniyet teşkilatına ait birimlerin araç korteji geçişi gerçekleştirildi.



Törene, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, kamu kurum müdürleri ve Edirneli vatandaşlar katıldı. - EDİRNE