Edirne'de Özel Yurtlar İçin Tedbirler

Edirne'de özel yurtlarda alınması gereken tedbirler değerlendirildi.



Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Edirne Valiliğinin talimatı üzerine Edirne'de bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğrenci yurtlarında "Binaların Yangından Korunması" ve "Binaların Depreme Karşı Korunması" yönündeki yönetmelik çerçevesinde alınması gereken tedbirler belediyenin nikah salonunda düzenlenen toplantıda konuşuldu.



Toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk ile müdürlük yetkilileri, Edirne Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ali Yazıcı, İmar Komisyonu Üyesi Turgut Terzi, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel yurtların işletmecileri ve müdürleri katıldı.