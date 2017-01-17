Edirne'de Organ Bağışı 3 Kişiye Umut Oldu

Edirne'de yapılan organ bağışı üç kişiye umut oldu.



Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedavi gördüğü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen E.G'nin organları, organ bağışı konusunda bilinçli ailesi sayesinde üç kişiye umut oldu.



Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesine beyin kanaması teşhisi ile yatırılan E.G'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü tespit edildi.



Organ bağış koordinatörünün, organ bağışıyla ilgili aile ile yaptığı görüşme sonucunda E.G'nin çocukları, babalarının organlarını bağışlamayı kabul etti.



E.G'nin organları üç kişiye umut oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen hastane yöneticisi Uzman Dr. Selahattin Kat, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.