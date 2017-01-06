Edirne'de Okullara 'Kar Tatili'

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ



Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kent beyaza bürünürken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.



Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Edirne Belediyesi ekipleri kaldırımlarda temizlik, yollarda ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Edirne Valiliği gün boyu etkili olacak kar yağışı nedeniyle okulları tatil ederken, kar yağışının keyfini kar topu oynayan çocuklar çıkardı.



ENGELLİ VE HAMİLELERE KAR İZNİ



Edirne Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin öğleden sonra izinli sayılarak evlerine gönderildiğini açıkladı.



ÇORLU'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yağmur yağışı etkili olurken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Çerkezköy, Tekirdağ yolları ve Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı yolu kısa sürede göle döndü. Yoğun su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.



Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),-