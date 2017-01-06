Edirne'de Okullara 'Kar Tatili' (4)

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI



Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, ilçe yollarında tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Edirne Valiliği kriz masası verilerine göre Edirne'nin Meriç, İpsala, Havsa, Uzunköprü de 63 köy ve beldeye yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca 36 köye yağış nedeniyle kabloların kopması sonucu elektrik verilemiyor.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı yolunda devreye gezen polis aracı yoğun kar nedeniyle kayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza yaralanan polis memuru İbrahim Ö. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kentte kar nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafik ekipleri, özel araçlarıyla yola çıkacakların lastiklerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sınır kapılarına giden yollarda Karayolları ekiplerince tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.



İPSALA'YA 6 SAATTİR ELEKTRİK VERİLEMİYOR



Edirne'nin İpsala İlçesi'ne yaklaşık 8 saattir elektrik verilemiyor. Kar yağışı, İpsala İlçesi'nde de etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçülürken, kar lastiği ve zincir takmayarak tedbir almayan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İpsala ilçe merkezi ve köylere giden elektrik hatlarının kopması nedeniyle yaklaşık 8 saattir elektrik verilemiyor. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri kopan hatların onarım çalışmalarına başladı.



KIRKLARELİ'NDE KAR YAĞIŞI



Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar nedeniyle kar lastiği yada zinciri olmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor. Kırklareli Belediyesi ekiplerinin yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor. Kırklareli Belediyesi tarafından kentteki hoparlörlerden kar lastiği ve zinciri olmayan araçların trafik çıkmaması ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması konusunda uyarısı yapıldı.



ÇORLU'DA YOLLAR KAPANDI



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ergene- Çorlu ve Çorlu- Çerkezköy karayollarında büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Hava sıcaklığının sıfırın 4 derece kadar düştüğü ilçede, yoğu tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kar nedeniyle çevre yolları ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.



MALKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ



Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde tipi şeklinde başlayan kar kısa sürede etkisini gösterdi ve ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Tekirdağ–Malkara–Keşan yolunda ve ilçe merkezindeki yollar buz tuttu. Belediye ve karayolları ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarıyla ilerleyemeyince yol kenarlarına park etti. Yolda kalan araçları vatandaşlar itekleyerek ilerletmeye çalıştı. Polis ekipleri ise sürücüleri yanlarında zincir ve çeki halatı olması konusunda uyardı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Tekirdağ'da bu gece ve yarın kar yağışının devam edeceğini bildirdi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle Malkara Belediye Başkanlığı karla mücadele için kriz masası kurdu. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kar yağışının aniden bastırdığını ifade ederek, "Kar yağışı nedeniyle belediyemizde kriz masası oluşturduk. Karla mücadeleye uygun iş makinelerimizi ve deneyimli personellerimizi karla mücadele ekiplerine dahil ettik. Karla mücadelemiz sürüyor" dedi.



