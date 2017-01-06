Edirne'de Okullara 'Kar' Engeli

Edirne Valiliği, sabah saatlerinde etkisini gösteren tipi şeklindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulları bir gün süreyle tatil ettiğini açıkladı.



Edirne Valiliği'nden kar tatili ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları ve bu duruma bağlı kötü yol koşulları nedeniyle öğrencilerin evlerine ulaşımlarında sorunlar yaşandığından, İlimiz merkeze bağlı bulunan resmi-özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları ve kurumlarında 06 Ocak 2017 Cuma günü, saat 11.00'dan itibaren yarım gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - EDİRNE