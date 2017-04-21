Edirne'de Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 70 öğrenci için tören düzenlendi.





Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törene katılan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, mezun olan öğrencileri tebrik ederek öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.





Okul müdürü Şeref Uz ise amaçlarının turizm ve otelcilik alanında eleman yetiştirmek olduğunu söyledi.





Konuşmaların ardından okul birincisi olan Çağla Akın, yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaket çaktı.





Öğrenciler daha sonra mezuniyet belgelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrenciler mutluluklarını keplerini havaya atarak gösterdi.